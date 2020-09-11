«Не был снобом»: Правозащитники рассказали о поведении Ефремова в СИЗО
Жалоб на Михаила Ефремова от сотрудников СИЗО-5 и сокамерников артиста не поступало. Об этом заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире Первого канала.
«Он не был снобом, не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», - отметила Меркачева.
Правозащитница также подчеркнула, что артист в апелляции должен заявить свою четкую позицию, поскольку люди хотят увидеть, что актер покаялся. Меркачева высказала мысль о том, что в этом случае есть шанс, что Михаилу Ефремову снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.
Между тем, адвокат Эльман Пашаев заявил, что приговор Михаилу Ефремову отменят в кассационной инстанции. Он подчеркнул, что надеется «по закону развалить» это дело в кассационной инстанции или Верховном суде РФ. Кроме того, он добавил, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы бесплатно.
К слову, член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович накануне заявила, что актер недоволен приговорам суда и работой своего адвоката Эльмана Пашаева. По словам Ефремова, которые привели в ОНК, Пашаев «ни в коем случае» не будет защищать в апелляции.
Также артист, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых защитников, отмечает Ura.ru.
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