«Не был снобом»: Правозащитники рассказали о поведении Ефремова в СИЗО

Жалоб на Михаила Ефремова от сотрудников СИЗО-5 и сокамерников артиста не поступало. Об этом заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в эфире Первого канала.

«Он не был снобом, не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно», - отметила Меркачева.

Правозащитница также подчеркнула, что артист в апелляции должен заявить свою четкую позицию, поскольку люди хотят увидеть, что актер покаялся. Меркачева высказала мысль о том, что в этом случае есть шанс, что Михаилу Ефремову снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.