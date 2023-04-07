Омского пилота оштрафовали за бреющий полёт над автотрассой. Видео

Пилота легкомоторного самолёта в Омской области оштрафовали за нарушение правил использования воздушного пространства. Ему пришлось расплатиться за пролет на высоте около ста метров над автомобильной дорогой. Об этом информирует на своём сайте Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Видео с пролётом частного самолёта Л-29М1 на предельно малой высотке появилось в сети.