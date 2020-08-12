ОМОН открыл огонь по протестующим в Минске

Инцидент произошел у станции метро «Грушевка». ОМОН начал догонять убегающих демонстрантов. Отмечается, что силовики применили огонь по людям, находящихся в жилых домах и помогающих укрыться участникам протеста.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

