В МВД Белоруссии признали, что открывали огонь по протестующим в Бресте

В МВД Белоруссии сообщили, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение по напавшим на них.

Сообщается, что сотрудники милиции «были вынуждены открыть огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооружённым арматурой».

«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение», — говорится в заявлении правоохранительных органов.