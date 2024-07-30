Омбудсмен: ребенок, которого пытались похитить в Москве, остается в больнице

Ребенок, которого дважды пытались похитить в Москве 24 июля, все еще находится в больнице, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова приводит РИА Новости.

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В Следственном комитете Москвы сообщали, что 24 июля у дома в Ферганском проезде в Москве мужчина напал на незнакомую женщину, выхватил у нее из рук ребенка 2024 года рождения и попытался сбежать. За ним побежал очевидец, в результате подозреваемый бросил младенца на землю, ребенок получил травмы.

Ярославская отметила, что младенец все еще находится в больнице, по ее словам, с ним «ничего страшного нет». Малыш находится под контролем врачей и чувствует себя хорошо.

Главк МВД также сообщал, что мужчина, пытавшийся похитить ребенка, перед этим пытался украсть эту же девочку из коляски. Тогда ребенок и мать были госпитализированы с множественными травмами. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. В материале уточняется, что мужчина, вероятно, был под запрещенными веществами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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