Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве

По решению суда, все обвиняемые, ранее признавшие вину, были арестованы до 29 августа.

По данным следствия, инцидент произошёл 28 июня на улице Садовой-Триумфальной в Москве. На Гуидотти с пистолетом напали четверо мужчин. Они одели ему на голову мешок, заковали в наручники и увезли в Брянск.

Ранее один из фигурантов уголовного дела заявил, что пошел на преступление из-за тяжелой болезни отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

