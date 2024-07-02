Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители освободили похищенного в Москве бизнесмена из Италии

По решению суда, все обвиняемые, ранее признавшие вину, были арестованы до 29 августа.

По данным следствия, инцидент произошёл 28 июня на улице Садовой-Триумфальной в Москве. На Гуидотти с пистолетом напали четверо мужчин. Они одели ему на голову мешок, заковали в наручники и увезли в Брянск.

Ранее один из фигурантов уголовного дела заявил, что пошел на преступление из-за тяжелой болезни отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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