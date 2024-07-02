Суд арестовал обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти. Об этом сообщает РИА Новости.
По решению суда, все обвиняемые, ранее признавшие вину, были арестованы до 29 августа.
По данным следствия, инцидент произошёл 28 июня на улице Садовой-Триумфальной в Москве. На Гуидотти с пистолетом напали четверо мужчин. Они одели ему на голову мешок, заковали в наручники и увезли в Брянск.
Ранее один из фигурантов уголовного дела заявил, что пошел на преступление из-за тяжелой болезни отца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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