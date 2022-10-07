Омбудсмен подтвердила гибель второго мобилизованного в военном училище Новосибирска
Ещё один мёртвый мобилизованный обнаружен в Новосибирском высшем военном командном училище. Это подтвердила ТАСС уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. По её словам, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
По информации новосибирских средств массовой информации, смерть погибшего наступила в результате насильственных действий. Официальных комментариев на этот счёт не поступало.
В понедельник, 3 октября омбудсмен проинформировала о гибели первого призванного по мобилизации на территории Новосибирского высшего военного командного училища. Тогда Шалабаева уточнила, что мобилизованный скончался во сне.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России произошло уже несколько смертей мобилизованных по разным причинам. Так, в Свердловской области известно о кончине троих призванных, в том числе, проверяется версия о криминале. В Омске мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем.
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