Омбудсмен: Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому заранее

«Исходя из его слов, он некоторое время готовился к произошедшему, сообщников у него не было, в его словах я не услышала, что он хотел кого-то убить, но он хотел сделать поджог», - отметила она.

Также она добавила, что подросток «упоминал людей, которые расстреливали в школах в Шадринске, в Татарстане, знакомился с их жизнью», однако не ориентировался на то, что они совершили.

Ранее появилась версия, что напавший на школу в Курске мог принимать участие в суицидальной игре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

