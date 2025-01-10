Омбудсмен: Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому заранее

Подросток, напавший на школу №54 Курска с молотком, не планировал никого убивать, но намеревался устроить поджог, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. Ее слова приводит ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что присутствовала на допросе вместе с ребенком. Она также рассказала, что речь идет об ученике 10-го класса школы №40, который поругался со своей девушкой.

В Курске подросток в балаклаве с молотком напал на школу

«Исходя из его слов, он некоторое время готовился к произошедшему, сообщников у него не было, в его словах я не услышала, что он хотел кого-то убить, но он хотел сделать поджог», - отметила она.

Также она добавила, что подросток «упоминал людей, которые расстреливали в школах в Шадринске, в Татарстане, знакомился с их жизнью», однако не ориентировался на то, что они совершили.

Ранее появилась версия, что напавший на школу в Курске мог принимать участие в суицидальной игре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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