Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о двух погибших в результате обстрелов

Он отметил, что 11 мирных жителей ранены, в том числе восемь детей.

По данным Общественного телевидения Армении, раненые дети доставлены в больницу Степанакерта.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя». Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на антитеррористическую операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».

