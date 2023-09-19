Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о двух погибших в результате обстрелов
В Нагорном Карабахе в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана есть двое погибших, среди которых один ребенок. Об этом сообщил карабахский омбудсмен Гегам Степанян.
Он отметил, что 11 мирных жителей ранены, в том числе восемь детей.
По данным Общественного телевидения Армении, раненые дети доставлены в больницу Степанакерта.
Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя». Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на антитеррористическую операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru