Омбудсмен Кузнецова рассказала о состоянии детей, которых мать оставила в лесу
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль ситуацию с тремя детьми, которых оставили в лесу в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Кузнецова общается с родственниками детей. По данным пресс-службы, в настоящий момент решается вопрос, кому из них можно передать детей, когда они выйдут из больницы. Омубдсмен заявила, что "детей не оставят" и не передадут в сиротские учреждения.
ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову ранее передавал, что 33-летняя многодетная мать вечером в четверг привезла детей в лес на территории Новой Москве, раздела и оставила одних. Очевидцы происшествия сообщили в правоохранительные органы.
Дети были доставлены в детскую городскую больницу, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии"). По словам Кузнецовой, состояние детей, которые находятся в больнице, улучшается. Старшему ребенку, как отметила омбудсмен, предстоит "серьезное лечение" ног, так как он шел босиком по снегу.
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