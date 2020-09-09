СК: окружение замминистра Тихонова пыталось надавить на свидетелей

По версии следствия, Тихонов украл средства министерства, которые предназначались для создания информационной системы. СК считает, что замминистра присвоил себе деньги, будучи главой «Российского энергетического агентства».

Возможными сообщниками Тихонова выступают его советник Роман Рыжков, вице-президент компании «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется. У фигурантов дела прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли документы и «важные для следствия предметы».

