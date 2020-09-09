СК: окружение замминистра Тихонова пыталось надавить на свидетелей

Следствие считает, что окружение замминистра энергетики Анатолия Тихонова, которого ранее обвинили в мошенничестве на 603 миллиона рублей, пыталось оказать давление на свидетелей, сообщает РИА Новости.

В связи с этим суд рассматривает вопрос об аресте чиновника.

Адвокат назвал возможное наказание для замглавы Минэнерго РФ

По версии следствия, Тихонов украл средства министерства, которые предназначались для создания информационной системы. СК считает, что замминистра присвоил себе деньги, будучи главой «Российского энергетического агентства».

Возможными сообщниками Тихонова выступают его советник Роман Рыжков, вице-президент компании «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков, должность которого не называется. У фигурантов дела прошли обыски, в ходе которых следователи изъяли документы и «важные для следствия предметы».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Происшествие
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры