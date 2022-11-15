Около жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство

«Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Пострадавшего с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой травмами и многочисленными осколочными ранениями доставили в реанимацию городской больницы, отмечает телеканал «360».

Ранее в Мелитополе было совершено покушение на замминистра Запорожской области по культуре, спорту и туризму Андрея Бойко. Злоумышленники заложили взрывное устройство в ливневой сток подъезда дома чиновника. Бойко получил легкие ранения, пишет RT.

