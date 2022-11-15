Около жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство
Взрывное устройство сработало у жилого дома в Мелитополе, пострадал один человек. Об этом сообщает администрация города.
«Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Пострадавшего с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой травмами и многочисленными осколочными ранениями доставили в реанимацию городской больницы, отмечает телеканал «360».
Ранее в Мелитополе было совершено покушение на замминистра Запорожской области по культуре, спорту и туризму Андрея Бойко. Злоумышленники заложили взрывное устройство в ливневой сток подъезда дома чиновника. Бойко получил легкие ранения, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Слуцкий досрочно оставил поста главного тренера команды «Рубин»
- Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки
- Визовые центры Италии прекратили прием к рассмотрению пятилетних российских загранпаспортов
- Китай выступил против исключения России из G20
- Песков считает слова Зеленского о невозможности «Минска-3» доказательством нежелания переговоров
- СМИ предупредили об угрозе дефицита складской техники в России
- Около жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство
- СМИ: Сумма запрашиваемых в МФО займов снижается четвертый месяц подряд
- В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ на нескольких участках фронта
- ООН: Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru