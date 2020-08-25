Около тысячи туристов эвакуировали под Анапой из-за лесного пожара

О возгорании лесной подстилки под Анапой краснодарское управление МЧС сообщило накануне. Для борьбы с огнем было направлено два вертолета и катера. Ночью пришлось эвакуировать 350 человек из поселка Малый Утриш, передает RT.

Сейчас площадь активного горения составляет 5 километров. Администрация выделила автобусы для перевозки туристов в близлежащие населенные пункты. Людей обеспечили водой, чаем и сухим пайком.

Ранее на нефтепроводе «дочки» «Роснефти» в ХМАО произошел пожар, сообщает Ura.ru. Один человек погиб, еще трое пострадали.







