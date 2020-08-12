Номер службы спасения 112 станет доступным по всей России в 2021 году

Уже в следующем году по всей России станет доступен единый номер службы спасения 112. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передаёт РИА Новости.

«Мы продолжаем работу по развитию системы экстренных оперативных служб, с которыми можно связаться по единому номеру 112. Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране. Чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и других экстренных ситуаций», - сообщил Мишустин. В настоящее время это возможно только в 56 регионах.

Премьер также привёл статистику обращений по номеру 112 во время пандемии.

«Этот номер был востребован и в период острой фазы распространения коронавирусной инфекции. За помощью и поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 миллионов человек, а за первую половину этого года уже более 37 миллионов вызовов», - отметил глава правительства РФ.

