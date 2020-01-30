Около тысячи человек уже эвакуированы из-за задымления в МГУ. Видео

Число эвакуированных из корпуса Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в связи с задымлением увеличилось до 800 человек, сообщает РИА «Новости». По уточнённым данным, ЧП случилось в здании химического факультета МГУ.

Как стало известно РЕН ТВ, пожарные нашли место задымления на чердаке корпуса. По оперативной информации, оно возникло из-за короткого замыкания в электрощитке.

В момент происшествия в здании МГУ на Ленинских горах проходил этап олимпиады для школьников. Очевидцы выкладывают в сеть видео происходящего.

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