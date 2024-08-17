Около четырех тысяч человек эвакуировали из нескольких городов Турции из-за лесных пожаров
Около четырех тысяч человек эвакуировали из нескольких городов Турции из-за лесных пожаров, сообщил министр лесного хозяйства страны Ибрагим Юмакли.
По его словам, сейчас масштаб возгорания снизился и больше нет риска для жилых районов. Он также отметил, что воспламенение произошло из-за трех человек, устроивших пикник.
В настоящий момент тушение пожара продолжается — в работе задействовано 350 единиц техники, включая 11 вертолетов, и 1250 человек личного состава.
В пятницу утром в лесном массиве курортного города Измир в Турции начался крупный пожар, который вскоре распространился на жилые кварталы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru