Около четырех тысяч человек эвакуировали из нескольких городов Турции из-за лесных пожаров

Около четырех тысяч человек эвакуировали из нескольких городов Турции из-за лесных пожаров, сообщил министр лесного хозяйства страны Ибрагим Юмакли.

В Тандинском районе Тувы ввели режим ЧС из-за пожаров

По его словам, сейчас масштаб возгорания снизился и больше нет риска для жилых районов. Он также отметил, что воспламенение произошло из-за трех человек, устроивших пикник.

В настоящий момент тушение пожара продолжается — в работе задействовано 350 единиц техники, включая 11 вертолетов, и 1250 человек личного состава.

В пятницу утром в лесном массиве курортного города Измир в Турции начался крупный пожар, который вскоре распространился на жилые кварталы, напоминает «Радиоточка НСН».

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