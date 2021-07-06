Около 800 построек оказались подтоплены в Краснодарском крае

Кроме того, спасатели эвакуировали 136 человек, 44 были спасены с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 гражданина, пишут «Известия». В пяти муниципалитетах ввели режим ЧС.

Ранее 4 июля в Сочи начался сильным ливень. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Реки в городе вышли из берегов.

