Около 800 построек оказались подтоплены в Краснодарском крае

Примерно 290 домов и свыше 500 приусадебных участков оказались подтоплены из-за сильных осадков в Краснодарском крае, сообщило региональное управление МЧС.

МЧС: Ситуация в Сочи после паводка стабилизировалась

Кроме того, спасатели эвакуировали 136 человек, 44 были спасены с крыш домов. В пунктах временного размещения находятся 64 гражданина, пишут «Известия». В пяти муниципалитетах ввели режим ЧС.

Ранее 4 июля в Сочи начался сильным ливень. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Реки в городе вышли из берегов.

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ФОТО: пресс-служба администрации Сочи
ТЕГИ:ПроисшествиеКраснодарский КрайСочи
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