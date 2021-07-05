МЧС: Ситуация в Сочи после паводка стабилизировалась
МЧС заявляет о стабилизации ситуации в Сочи после дождевого паводка, начавшегося в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В настоящий момент в ликвидации последствий задействовано 742 человека и 329 единиц техники. Аэромобильная группировка краевого МЧС в составе 63 человек и 12 единиц техники работает в Туапсинском районе.
Ливни и шквалистый ветер начались в Сочи в воскресенье 4 июля. За сутки здесь зафиксировали месячную норму осадков. Вода в местных реках Хорота и Мацеста достигли критических отметок. Паводок повредил пляжи, затопил несколько пансионатов и отелей, а также часть улиц.
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал граждан не полагаться целиком на помощь спасателей, а пытаться сделать все для собственного спасения самим
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