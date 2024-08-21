Около 800 человек эвакуировали из ТРЦ на западе Москвы

Около 800 человек были эвакуированы из ТРЦ «Океания» на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

МЧС отчиталось об эвакуации еще более трех тысяч жителей Курской области

В ведомстве уточнили, что из-за короткого замыкания в электрощите в здании сработала система пожаротушения.

«Возгорания не последовало», - говорится в сообщении.

Ранее общая эвакуация была проведена на Курском вокзале российской столицы, это было связано с работой правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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