Около 800 человек эвакуировали из ТРЦ на западе Москвы
21 августа 202416:53
Около 800 человек были эвакуированы из ТРЦ «Океания» на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что из-за короткого замыкания в электрощите в здании сработала система пожаротушения.
«Возгорания не последовало», - говорится в сообщении.
Ранее общая эвакуация была проведена на Курском вокзале российской столицы, это было связано с работой правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Около 800 человек эвакуировали из ТРЦ на западе Москвы
- Премьера фильма Джонни Деппа «Моди» состоится на кинофестивале в Сан-Себастьяне
- Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций ЕС
- «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата Сербии по футболу
- В России хотят смягчать наказание жертвам насилия
- Мать пропавшей на Маврикии россиянки допустила, что с нее потребуют выкуп
- Умер народный артист России, пианист Михаил Мунтян
- Депутат Кошелев назвал ключевую проблему в сфере российского ЖКХ
- Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Булгакова
- «НАШЕ Радио» начнет вещание в Феодосии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru