Около 80 населенных пунктов в Турции пострадали от природных пожаров

По его словам, ущерб нанесен 2 тыс. 219 фермерам. Он будет возмещен после оценки. В настоящее время пожары тушат 16 самолетов, девять беспилотников, а также десятки вертолетов.

Как отметил министр, благодаря помощи из-за рубежа количество самолетов-амфибий увеличилось с трех до шести.

По данным властей, опасности для жилых районов и туристических объектов больше нет.

