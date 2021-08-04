Около 80 населенных пунктов в Турции пострадали от природных пожаров
В Турции нанесен ущерб 78 населенным пунктам из-за лесных пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства страны Бекира Пакдемирли.
По его словам, ущерб нанесен 2 тыс. 219 фермерам. Он будет возмещен после оценки. В настоящее время пожары тушат 16 самолетов, девять беспилотников, а также десятки вертолетов.
Как отметил министр, благодаря помощи из-за рубежа количество самолетов-амфибий увеличилось с трех до шести.
По данным властей, опасности для жилых районов и туристических объектов больше нет.
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