Около 80 населенных пунктов в Турции пострадали от природных пожаров

В Турции нанесен ущерб 78 населенным пунктам из-за лесных пожаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства страны Бекира Пакдемирли.

Власти Турции объявили, что пожары больше не угрожают туристам

По его словам, ущерб нанесен 2 тыс. 219 фермерам. Он будет возмещен после оценки. В настоящее время пожары тушат 16 самолетов, девять беспилотников, а также десятки вертолетов.

Как отметил министр, благодаря помощи из-за рубежа количество самолетов-амфибий увеличилось с трех до шести.

По данным властей, опасности для жилых районов и туристических объектов больше нет.

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ТЕГИ:Лесные ПожарыТурция
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