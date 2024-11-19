Около 70 домов в Смоленске остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Смоленске прокуратура начала проверку из-за аварии на трубопроводе, которая оставила без отопления и горячей воды более 60 домов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, инцидент произошел на трубопроводе холодного водоснабжения, находящемся в эксплуатации Московской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД».