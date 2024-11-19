Около 70 домов в Смоленске остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Смоленске прокуратура начала проверку из-за аварии на трубопроводе, которая оставила без отопления и горячей воды более 60 домов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, инцидент произошел на трубопроводе холодного водоснабжения, находящемся в эксплуатации Московской дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД».

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Представители прокуратуры Заднепровского района выехали на место аварии для проверки соблюдения температурного режима в пострадавших жилых домах.

Коммунальная авария привела к отключению тепла и горячей воды в зданиях, обслуживаемых МУП «Смоленсктеплосеть». В компании сообщили, что причиной стал разрыв на трубопроводе. Сроки устранения проблемы не уточняются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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