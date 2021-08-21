Около 600 человек задержали для проверки в мечети в Котельниках

Полиция задержала около 600 человек в мечети в Котельниках с целью проверки документов. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что задержанные были доставлены в отделение полиции «Люберецкое». Согласно одному из источников агентства, полицейские общаются с задержанными, соблюдая все их права, пока им нечего предъявлено не было. Еще один источник сообщил, что у задержанных принудительно берут ДНК-тесты.

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ФОТО: depositphotos.com
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