Около 600 человек задержали для проверки в мечети в Котельниках
21 августа 202100:20
Полиция задержала около 600 человек в мечети в Котельниках с целью проверки документов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что задержанные были доставлены в отделение полиции «Люберецкое». Согласно одному из источников агентства, полицейские общаются с задержанными, соблюдая все их права, пока им нечего предъявлено не было. Еще один источник сообщил, что у задержанных принудительно берут ДНК-тесты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Задержанных прихожан мечети в Котельниках отпустили без составления протоколов
- Около 600 человек задержали для проверки в мечети в Котельниках
- В Смоленской области пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим
- Захарова прокомментировала заявление МИД Британии по делу Навального
- В Испании умерла заразившаяся лихорадкой Западного Нила женщина
- ОАЭ временно примут 5 тысяч афганских беженцев
- Регулярные рейсы Нальчик-Стамбул возобновятся 3 сентября
- В испанском МИД заявили, что не отказывали российским кораблям во входе в порт
- Российский теннисист Рублёв вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати
- Путин предоставил Центризбиркому РФ дополнительное здание в Москве
18 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru