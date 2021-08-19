Мужчина, угрожавший взорвать автомобиль у Капитолия США, сдался полиции

Водитель пикапа, угрожавший устроить взрыв около библиотеки Конгресса в столице США, сдался полиции. Об этом сообщает телеканал NBC.

До этого сотрудники полиции вели переговоры с ним на протяжении нескольких часов. Здание Капитолия было оцеплено, зону оцепления вошли Капитолийский холм, здание верховного суда и библиотеки Конгресса.

Задержанного зовут Флойд Рэй Роузберри, ему 49 лет. По имеющимся данным, он жил в штате Северная Каролина. Отмечается, что подозреваемый вел стрим из кабины своего пикапа. В настоящий момент его аккаунт в Facebook недоступен.

Полиция Капитолия в своем аккаунте в Twitter заявила, что проведет второй за день брифинг, посвященный данной ситуации.

