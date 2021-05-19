Около 40 человек погибли в Индии во время урагана «Тауктаэ»
В Индии из-за урагана «Тауктаэ» погибли около 40 человек, сообщило РИА Новости. Ураган обрушился на западную часть страны 18 мая.
Как сообщает правительство штата Гуджарат, в результате инцидента погибли по меньшей мере 13 человек. Власти города Мумбаи докладывают о 12 погибших. В штате Карнатака сообщили о гибели шести человек, также о смертельных исходах говорили в регионах Гоа и Керала.
Кроме того, затоплены ряд районов города и повалены множество деревьев и столбов электропередач. Военно-морские силы Индии проводят спасательную операцию корабля P-305, который затонул в 35 морских милях от Мумбаи. Спасатели уже подняли на борт 184 человека, поиски еще 89 граждан страны продолжаются.
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