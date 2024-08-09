Около 300 домов затопило в Дальнереченске

В городе наблюдаются также веерные отключения электроэнергии и проблемы со связью. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в поселке Лазо, где частные дома полностью ушли под воду. Люди спасаются из затопленного жилья на лодках.

Ранее синоптики спрогнозировали подъем воды в реках Свердловской области и Приморья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

