Около 300 домов затопило в Дальнереченске
9 августа 202409:52
Примерно 300 оказались затопленными после прошедших ливней в Дальнереченске Приморского края, сообщает «МК».
В городе наблюдаются также веерные отключения электроэнергии и проблемы со связью. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в поселке Лазо, где частные дома полностью ушли под воду. Люди спасаются из затопленного жилья на лодках.
Ранее синоптики спрогнозировали подъем воды в реках Свердловской области и Приморья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru