Около 30 человек отравились шавермой в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге произошло массовое отравление шаурмой или шавермой - как принято называть блюдо в северной столице. Как отмечает ТАСС, ЧП произошло в кафе быстрого питания «Еврокебаб». В администрации заведения заявили, что 26 человек отравились соусом из сырых яиц.
Источник подчёркивает, что семь человек были госпитализированы с подозрением на сальмонеллез. Роcпотребнадзор принял решение закрыть кафе с 30 июня, в настоящий момент его проверяют надзорные ведомства. Сотрудники ведомства выяснили, что сотрудники кафе не смогли предоставить медицинские книжки, в заведении отсутствовало разделение цехов на холодный и горячий, а посуда и продукты мылись в одной раковине.
Отмечается, что заведение «Еврокебаб» открылось месяц назад. Однако за это время владельцы точки кафе не сообщили о работе своего заведения ни одному из контролирующих органов, в том числе и Роспотребнадзору.
Ранее в беседе с НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева высказала мнение о том, что шаурма может стать достойным перекусом, но только при условии грамотного приготовления.
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