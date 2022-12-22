Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива

Инцидент произошел накануне вечером.

«В 20.40 21.12.2022 поступило сообщение о том, что в МО Темрюкский район, ст. Тамань произошел розлив мазута в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря. К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также на место ЧП направили оперативную группу Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 11-го пожарно-спасательного отряда краевого МЧС, пишет РИА ФАН. По данным ведомства, угрозы распространения разлитого мазута не было, сообщает телеканал «360».

К 06:00 четверга специалисты полностью очистили акваторию от нефтепродуктов, было собрано 500 кг мазута. Планируется, что к 12:00 МЧС завершат работы по сбору 2,5 тонны загрязненного грунта.

