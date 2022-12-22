Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива

Разлив мазута зафиксировали в Таманском заливе в Краснодарском крае, в воду попало около трех тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Инцидент произошел накануне вечером.

«В 20.40 21.12.2022 поступило сообщение о том, что в МО Темрюкский район, ст. Тамань произошел розлив мазута в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря. К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также на место ЧП направили оперативную группу Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 11-го пожарно-спасательного отряда краевого МЧС, пишет РИА ФАН. По данным ведомства, угрозы распространения разлитого мазута не было, сообщает телеканал «360».

К 06:00 четверга специалисты полностью очистили акваторию от нефтепродуктов, было собрано 500 кг мазута. Планируется, что к 12:00 МЧС завершат работы по сбору 2,5 тонны загрязненного грунта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепродуктыМЧС РФКраснодарский Край
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