Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива
Разлив мазута зафиксировали в Таманском заливе в Краснодарском крае, в воду попало около трех тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел накануне вечером.
«В 20.40 21.12.2022 поступило сообщение о том, что в МО Темрюкский район, ст. Тамань произошел розлив мазута в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря. К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также на место ЧП направили оперативную группу Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 11-го пожарно-спасательного отряда краевого МЧС, пишет РИА ФАН. По данным ведомства, угрозы распространения разлитого мазута не было, сообщает телеканал «360».
К 06:00 четверга специалисты полностью очистили акваторию от нефтепродуктов, было собрано 500 кг мазута. Планируется, что к 12:00 МЧС завершат работы по сбору 2,5 тонны загрязненного грунта.
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