Около 100 человек числятся пропавшими без вести после обрушения здания во Флориде
Не менее трех человек погибли, еще 99 человек числятся пропавшими без вести после частичного обрушения 12-этажного жилого дома в округе Майами-Дейд (Флорида, США) в четверг утром. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновника округа.
Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Отмечается, что задние состояло из 136 квартир, из которых 55 из них рухнули.
В настоящее время ведется масштабная поисково-спасательная операция. Спасательные бригады на данный момент спасли 35 человек из-под завалов здания.
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