Около 100 человек числятся пропавшими без вести после обрушения здания во Флориде

Не менее трех человек погибли, еще 99 человек числятся пропавшими без вести после частичного обрушения 12-этажного жилого дома в округе Майами-Дейд (Флорида, США) в четверг утром. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновника округа.

Частично обрушившийся кондоминиум Champlain Towers South 1980 года постройки находится в небольшом прибрежном городе Серфсайд, примерно в 6 милях к северу от Майами-Бич. Отмечается, что задние состояло из 136 квартир, из которых 55 из них рухнули.

В настоящее время ведется масштабная поисково-спасательная операция. Спасательные бригады на данный момент спасли 35 человек из-под завалов здания.

