Около 100 человек задержаны в Минске на акции протеста пенсионеров

В ходе акции протеста пенсионеров в Минске были задержаны около 100 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

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Отмечается, что акция была не санкционирована. Согласно данным центра, самый пожилой задержанный - мужчина 1937 года рождения.

В Белоруссии акции протеста проходят с августа после оглашения результатов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал Александр Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМинск
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