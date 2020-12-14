Около 100 человек задержаны в Минске на акции протеста пенсионеров
В ходе акции протеста пенсионеров в Минске были задержаны около 100 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".
Отмечается, что акция была не санкционирована. Согласно данным центра, самый пожилой задержанный - мужчина 1937 года рождения.
В Белоруссии акции протеста проходят с августа после оглашения результатов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал Александр Лукашенко.
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