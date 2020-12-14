Около 100 человек задержаны в Минске на акции протеста пенсионеров

К заморозке цен на продукты питания приступили российские власти Кабмин хочет регулировать цены при росте цен более чем на 10% в течение месяца Бизнес-омбудсмен: госрегулирование приведет к «взрывному» росту цен Что скажут власти, когда цены «отморозятся»?