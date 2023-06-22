Океанолог заявил о мгновенной гибели экипажа батискафа «Титан»

Обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о том, что аппарат «схлопнулся», а экипаж погиб мгновенно, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Sky News: Две части пропавшего батискафа нашли в Атлантике

«Если части нашли, значит он схлопнулся. Погибли мгновенно... Я уверен, что они погибли еще в воскресенье», - заявил ученый.

Мухаметов считает, что делать выводы о причинах разрушения сложно. Он призвал дождаться подъема аппарата на поверхность.

Связь с батискафом пропала 19 июня. Аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского лайнера «Титаник».

В четверг спасатели обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: сайт OceanGate
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