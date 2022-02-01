Охранник кафе избил посетителя в Кузбассе

Охранник одного из кафе горнолыжного курорта «Шерегеш» избил посетителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.

По некоторым данным, инцидент произошел в заведении под названием «Пуля». Видео избиения было опубликовано в «ВКонтакте» в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт».

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Согласно источнику, охранник брызнул в лицо посетителя из баллончика, избил его и вытащил на улицу, оставив пострадавшего в опасном состоянии. Автор поста сообщил, что сейчас 39-летний потерпевший может находиться в больнице с многочисленными травмами и переломами.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Пострадавшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

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ТЕГИ:ОхранаКафеИзбиениеКемеровская ОбластьКузбасс
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