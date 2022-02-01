Охранник кафе избил посетителя в Кузбассе

Охранник одного из кафе горнолыжного курорта «Шерегеш» избил посетителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области.

По некоторым данным, инцидент произошел в заведении под названием «Пуля». Видео избиения было опубликовано в «ВКонтакте» в группе «Шерегеш – горнолыжный курорт».