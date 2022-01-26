Грабитель избил работницу кафе в Башкирии

Грабитель в камуфляже ворвался в круглосуточное заведение общепита и сразу напал на администратора. После этого он забрал всю выручку и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас личность правонарушителя устанавливается. По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Сотрудница «Манго» находится в тяжелом состоянии.