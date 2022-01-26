Грабитель избил работницу кафе в Башкирии
Злоумышленник до полусмерти избил сотрудницу кафе «Манго» в Башкирии, сообщает один из Telegram-каналов.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Бирске.
Грабитель в камуфляже ворвался в круглосуточное заведение общепита и сразу напал на администратора. После этого он забрал всю выручку и скрылся в неизвестном направлении.
Сейчас личность правонарушителя устанавливается. По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Сотрудница «Манго» находится в тяжелом состоянии.
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