Огневые работы запрещены на «Адмирале Кузнецове» после ЧП

Пожар на борту «Адмирала Кузнецова» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. В результате происшествия два человека погибли и более десяти пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, отмечает RT.

Ремонт и работы по ограниченной модернизации на авианесущем крейсере начались в мае прошлого года, и должны быть завершены к 2022 году.

