Огневые работы запрещены на «Адмирале Кузнецове» после ЧП
На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара временно запрещены огневые работы, ремонт сейчас ведётся ремонт в районах, удалённых от зоны ЧП. Об этом объявил официальный представитель 35-го судоремонтного завода, филиала «Звездочки» Евгений Гладышев, передаёт РИА Новости.
Пожар на борту «Адмирала Кузнецова» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. В результате происшествия два человека погибли и более десяти пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, отмечает RT.
Ремонт и работы по ограниченной модернизации на авианесущем крейсере начались в мае прошлого года, и должны быть завершены к 2022 году.
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