Одного из рабочих достали из-под завалов в шахте на Урале

В сообщении уточняется, что из-под завала был вызволен Алексей Амозов.

«Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования», - говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что военизированный горноспасательный отряд продолжает выполнять спасательные работы.

Ранее в СУБР заявили, что обрушение горных пород в шахте «Кальинская» произошёл из-за горного удара, сообщает RT.

