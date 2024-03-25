Одного из рабочих достали из-под завалов в шахте на Урале

Спасатели достали одного из горнорабочих из-под завала в шахте «Кальинская» в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

Появились подробности спасательных работ на руднике «Пионер» в Приамурье

В сообщении уточняется, что из-под завала был вызволен Алексей Амозов.

«Шахтер находится в сознании. Он будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования», - говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что военизированный горноспасательный отряд продолжает выполнять спасательные работы.

Ранее в СУБР заявили, что обрушение горных пород в шахте «Кальинская» произошёл из-за горного удара, сообщает RT.

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