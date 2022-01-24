Домработница Градского рассказала об отношениях музыканта с женой

Певец и композитор Александр Градский ревновал свою жену актрису Марину Коташенко «из-за ее красоты и молодости». Об этом в эфире одного из ток-шоу на телеканале НТВ рассказала домработница музыканта Елена.

Она добавила, что композитор постоянно названивал жене и контролировал ее. При этом женщина отметила, что любовь в паре была взаимной, несмотря на редкие ссоры. Елена подчеркнула, что Градский обеспечивал жену всем необходимым, но без лишнего шика.

По ее словам, супруги перестали жить вместе незадолго до смерти артиста: он находился в квартире в Москве, а Коташенко – в Московской области вместе с детьми. Елена рассказала, что оставалась у певца в будние дни, а супруга Градского ухаживала за ним в пятницу и в выходные.

«Придется делиться?» Вдову Градского могли ограбить «чистоделы»

При этом домработница музыканта сообщила, что старшие дети все-таки чувствовали некоторую обделенность, потому что все внимание музыканта было направлено на молодую жену и маленьких детей.

Ранее вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили на 100 миллионов рублей. Наличные средства находились у нее в загородном доме. При этом женщина поздно обратилось в полицию. Правоохранители официально рассматривали случившееся как инсценировку.

Глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что вдова Градского могла поздно обратиться в полицию из-за стресса.

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ФОТО: Инстаграм aborgradsky
ТЕГИ:КультураЖенаСемьяМузыканты
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