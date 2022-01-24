Домработница Градского рассказала об отношениях музыканта с женой

Певец и композитор Александр Градский ревновал свою жену актрису Марину Коташенко «из-за ее красоты и молодости». Об этом в эфире одного из ток-шоу на телеканале НТВ рассказала домработница музыканта Елена.

Она добавила, что композитор постоянно названивал жене и контролировал ее. При этом женщина отметила, что любовь в паре была взаимной, несмотря на редкие ссоры. Елена подчеркнула, что Градский обеспечивал жену всем необходимым, но без лишнего шика.

По ее словам, супруги перестали жить вместе незадолго до смерти артиста: он находился в квартире в Москве, а Коташенко – в Московской области вместе с детьми. Елена рассказала, что оставалась у певца в будние дни, а супруга Градского ухаживала за ним в пятницу и в выходные.