Одного из пострадавших при захвате заложников в ИК-19 эвакуировали вертолетом

Один из пострадавших в результате захвата заложников в исправительной колонии № 19 был эвакуирован вертолетом для лечения в специализированном медицинском учреждении. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщила главврач Центральной районной больницы Суровикинского района Волгоградской области Лидия Кузенкова.

Кузенкова уточнила, что в больницу были доставлены пять пострадавших, все из которых являются сотрудниками ИК-19. Она рассказала, что первый пациент уже эвакуирован вертолетом, второй — автомобилем санитарной авиации, третий — также планируется эвакуировать вертолетом, а четвертого будет транспортировать бригада скорой помощи Центра медицины катастроф. Пятый пациент скончался от полученных травм.

Четыре сотрудника ФСИН погибли при захвате заложников в ИК-19 под Волгоградом

23 августа несколько заключенных захватили в заложники сотрудников ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии. Захватчиками оказались двое уроженцев Таджикистана, осужденных по статьям о сбыте наркотиков, и двое уроженцев Узбекистана — один также был осужден за сбыт наркотиков, второй — за непреднамеренное убийство во время драки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации колонии. В ходе штурма все четыре захватчика были нейтрализованы. Погибли четверо сотрудников ФСИН, еще четверо госпитализированы. Четверо осужденных, находившихся в заложниках, также пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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