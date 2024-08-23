Одного из пострадавших при захвате заложников в ИК-19 эвакуировали вертолетом

Один из пострадавших в результате захвата заложников в исправительной колонии № 19 был эвакуирован вертолетом для лечения в специализированном медицинском учреждении. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщила главврач Центральной районной больницы Суровикинского района Волгоградской области Лидия Кузенкова.

Кузенкова уточнила, что в больницу были доставлены пять пострадавших, все из которых являются сотрудниками ИК-19. Она рассказала, что первый пациент уже эвакуирован вертолетом, второй — автомобилем санитарной авиации, третий — также планируется эвакуировать вертолетом, а четвертого будет транспортировать бригада скорой помощи Центра медицины катастроф. Пятый пациент скончался от полученных травм.