Одним делом не ограничится. Хинштейн о задержании экс-замглавы Росгвардии

Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко был уволен из ведомства еще летом 2019 года. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибанкин, пишет ТАСС. Такое решение было принято по итогам служебной проверки генерала Милейко.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-замглавы ведомства по статье «мошенничество». Решается вопрос его заключения под стражу.

Депутат Госдумы РФ, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в беседе с НСН рассказал, что лично знаком с обвиняемым.

«Безусловно, я знаю лично генерала Милейко. Случившиеся вчера события, меня лично, нисколько не удивили. Я ожидал подобного развития ситуации. Полагаю, что одним делом Милейко может не ограничиться», - сказал Хинштейн.

При этом он добавил, что считает «возбуждение уголовного дела и задержание бывшего заместителя директора Росгвардии результатом антикоррупционного очищения ведомства».