Одним делом не ограничится. Хинштейн о задержании экс-замглавы Росгвардии
Депутат Госдумы, экс-советник директора Росгвардии отметил в эфире НСН, что не удивился задержанию бывшего замглавы ведомства, которого знает лично.
Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко был уволен из ведомства еще летом 2019 года. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибанкин, пишет ТАСС. Такое решение было принято по итогам служебной проверки генерала Милейко.
Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении экс-замглавы ведомства по статье «мошенничество». Решается вопрос его заключения под стражу.
Депутат Госдумы РФ, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в беседе с НСН рассказал, что лично знаком с обвиняемым.
«Безусловно, я знаю лично генерала Милейко. Случившиеся вчера события, меня лично, нисколько не удивили. Я ожидал подобного развития ситуации. Полагаю, что одним делом Милейко может не ограничиться», - сказал Хинштейн.
При этом он добавил, что считает «возбуждение уголовного дела и задержание бывшего заместителя директора Росгвардии результатом антикоррупционного очищения ведомства».
«Именно по инициативе руководства Росгвардии в 2019 году с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт, а материалы, которые легли в основу уголовного дела, также были первоначально собраны сотрудниками собственной безопасности Росгвардии», - уточнил собеседник НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что внимание правоохранителей привлекло нежилое помещение в подмосковной Балашихе, которое принадлежит жене Милейко Галине. Здание было построено для семей военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, но позже в нем открылась парикмахерская. По версии следствия, помещения незаконно были оформлены на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали его супруге по заниженной стоимости менее 1 млн рублей.
Кроме того, по данным газеты, Милейко проверяют на причастность к хищению бюджетных средств и злоупотреблению при закупках форменного обмундирования у компании «Спецшвейснаб», генеральный директор которой Игорь Шальнов уже находится под домашним арестом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Правительство рассматривает возможность продления доплат медикам на 2021 год
- Россиянам предрекли магнитную буру в воскресенье
- Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ
- Под Хабаровском найдены «черные ящики» разбившегося Су-34
- ЕСПЧ принял жалобу фигуранта «московского дела» Егора Жукова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru