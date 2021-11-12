В ДТП с поездом в Лесосибирске погибли работники предприятия. Видео

Стали известны некоторые подробности смертельной аварии на железнодорожном переезде в Красноярском крае, где грузовой поезд протаранил микроавтобус «Газель». В салоне автомобиля находились сотрудники одного из предприятий, информирует региональный главк министерства внутренних дел.

Людей перевозили с места работы в гостиницу. По данным агентства ТАСС, это рабочие компании «Мостстрой». Как выяснилось, документы у водителя «Газели» были в порядке – «Категория «В», лицензия не требуется. Она принадлежит собственнику Погибли пять человек, водитель госпитализирован.

Авария произошла на железнодорожном перегоне Абалаково в Лесосибирске. Состав после столкновения не сошел с рельсов, нарушений в графике движения не произошло. На месте ДТП продолжают работать более 20-и человек экстренных служб и восемь единиц техники.

МЧС опубликовало видео с места ЧП.