В ДТП с поездом в Лесосибирске погибли работники предприятия. Видео
Стали известны некоторые подробности смертельной аварии на железнодорожном переезде в Красноярском крае, где грузовой поезд протаранил микроавтобус «Газель». В салоне автомобиля находились сотрудники одного из предприятий, информирует региональный главк министерства внутренних дел.
Людей перевозили с места работы в гостиницу. По данным агентства ТАСС, это рабочие компании «Мостстрой». Как выяснилось, документы у водителя «Газели» были в порядке – «Категория «В», лицензия не требуется. Она принадлежит собственнику Погибли пять человек, водитель госпитализирован.
Авария произошла на железнодорожном перегоне Абалаково в Лесосибирске. Состав после столкновения не сошел с рельсов, нарушений в графике движения не произошло. На месте ДТП продолжают работать более 20-и человек экстренных служб и восемь единиц техники.
МЧС опубликовало видео с места ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru