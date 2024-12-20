Одиннадцать детей отравились после ужина в больнице Екатеринбурга
Одиннадцать пациентов кардиологического отделения получили отравление после ужина в городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге, они были изолированы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру Верх-Исетского района.
Предварительно, в четверг, 19 декабря, после вечернего приема пищи у одиннадцати детей появились признаки отравления. На данный момент в больнице проводят эпидемиологические мероприятия.
«Все дети изолированы. Состояние детей ближе к удовлетворительному», – уточнили в Минздраве региона.
Прокуратура начала проверку по данному факту.
Ранее Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления в ЯНАО детей-спортсменов, которые прибыли из Свердловской области на соревнования конькобежцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru