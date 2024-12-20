Одиннадцать детей отравились после ужина в больнице Екатеринбурга

Одиннадцать пациентов кардиологического отделения получили отравление после ужина в городской клинической больнице №11 в Екатеринбурге, они были изолированы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру Верх-Исетского района.

Предварительно, в четверг, 19 декабря, после вечернего приема пищи у одиннадцати детей появились признаки отравления. На данный момент в больнице проводят эпидемиологические мероприятия.