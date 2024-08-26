На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование

Возгорание произошло на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее очевидцы заявляли о хлопке в районе нефтезавода в Омске, пишет «Свободная пресса».

Предприятие уточнило, что на НПЗ загорелось технологическое оборудование, пожар под контролем. Организация продолжает работать штатно. В результате ЧП пострадали два человека, помощь им была оказана на месте.

По данным управления МЧС по Омской области, площадь пожара на заводе составляет 1 тысячу квадратных метров.

