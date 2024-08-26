На Омском НПЗ загорелось технологическое оборудование
26 августа 202412:41
Возгорание произошло на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее очевидцы заявляли о хлопке в районе нефтезавода в Омске, пишет «Свободная пресса».
Предприятие уточнило, что на НПЗ загорелось технологическое оборудование, пожар под контролем. Организация продолжает работать штатно. В результате ЧП пострадали два человека, помощь им была оказана на месте.
По данным управления МЧС по Омской области, площадь пожара на заводе составляет 1 тысячу квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru