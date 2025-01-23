Один ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
Один ребенок погиб после столкновения школьного автобуса «Паз» с пассажирами и кроссовера Hyundai под Волгоградом, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла 23 января в 14:00 в Октябрьском районе на автодороге «Волгоград-Котельниково-Сальск». В результате ДТП автобус опрокинулся на бок.
По данным ведомства, есть пострадавшие и один погибший. На место аварии выехали оперативные службы, следователи и руководство областной Госавтоинспекции.
Ранее в Карагандинской области Казахстана произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киз вышла в финал Australian Open после победы над второй ракеткой Свентек
- Юру Борисова номинировали на премию «Оскар»
- Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг качества жизни
- В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута
- Уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море
- В Кремле допустили, что мазут в Черном море будут собирать годами
- Путин призвал создавать условия для переезда специалистов в Россию
- Екатерина Климова рассказала о судимости отца
- В Оренбургской области увечили единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей
- МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru