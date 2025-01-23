Один ребенок погиб в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Один ребенок погиб после столкновения школьного автобуса «Паз» с пассажирами и кроссовера Hyundai под Волгоградом, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла 23 января в 14:00 в Октябрьском районе на автодороге «Волгоград-Котельниково-Сальск». В результате ДТП автобус опрокинулся на бок.