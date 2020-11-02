Один мирный житель погиб при обстреле Азербайджаном села в Армении

Один мирный житель погиб, двое пострадали при обстреле азербайджанскими войсками села Давид-Бек на юго-востоке Армении.

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в 18:10 по местному времени ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций армянских вооружённых сил в Капанском районе Армении. В результате атаки пострадали мирные жители.