Один мирный житель погиб при обстреле Азербайджаном села в Армении

Один мирный житель погиб, двое пострадали при обстреле азербайджанскими войсками села Давид-Бек на юго-востоке Армении.

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в 18:10 по местному времени ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций армянских вооружённых сил в Капанском районе Армении. В результате атаки пострадали мирные жители.

Ранее Минобороны Азербайджана заявляло, что ВС Армении со стороны села Давид-Бек атакуют Губадлинский район, контролируемый азербайджанскими войсками.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Несмотря на несколько соглашений о прекращении огня, заключённых Арменией и Азербайджаном, боестолкновения в зоне конфликта продолжаются.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:АзербайджанНагорный КарабахАрмения
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