Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах Губадлы с территории Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило об атаках с территории Армении на Губадлинский район в Нагорном Карабахе.
Пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook сообщила, что вооружённые силы Армении в понедельник обстреливают районный центр город Губадлы и близлежащие сёла. Территорию района атакуют со стороны села Давид Бек в Армении.
Губадлы перешёл под контроль азербайджанских войск в конце октября, ранее город контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Населённый пункт находится примерно в 10 километрах от границы Армении.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под контроль восемь сёл в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.
Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Несмотря на несколько соглашений о гуманитарном перемирии, заключённых Ереваном и Баку, боевые действия на спорной территории продолжаются.
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