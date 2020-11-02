Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах Губадлы с территории Армении

Пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook сообщила, что вооружённые силы Армении в понедельник обстреливают районный центр город Губадлы и близлежащие сёла. Территорию района атакуют со стороны села Давид Бек в Армении.

Губадлы перешёл под контроль азербайджанских войск в конце октября, ранее город контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Населённый пункт находится примерно в 10 километрах от границы Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под контроль восемь сёл в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Нагорного Карабаха.

Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Несмотря на несколько соглашений о гуманитарном перемирии, заключённых Ереваном и Баку, боевые действия на спорной территории продолжаются.

