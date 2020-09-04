Один из задержанных ФСБ хотел напасть на школу 1 сентября

Один из молодых людей, задержанных Федеральной службой безопасности за подготовку массовых убийств, собирался совершить террористический акт в школе 1 сентября. Такой вывод можно сделать из видео, которое публикует ФСБ.

На кадрах, в частности, показана переписка, в которой подозреваемый рассказывает о намерении устроить нападение в момент проведения линейки в учебном заведении. Он также рассказывает, что смастерил так называемую трубчатую бомбу. О каком именно регионе идёт речь, информации нет, отмечает RT.

Ранее сегодня Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в ряде регионах 13 граждан РФ, которые планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия.

Кроме того, задержанные склоняли интернет-пользователей к совершению такого рожа преступлений. 11 из них состояли в закрытом сетевом сообществе одной из социальных сетей. У задержанных изъяты личные дневники и средства связи. В них обнаружены инструкции по изготовлению адских машинок, схемы нападений на учебные заведения, здания силовых структур и места с массовым скоплением людей.

Как уточняет «Свободная пресса», по местам проживания изъято 4 взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также огнестрельное, пневматическое и холодное оружие.

