Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму госпитализирован
В результате обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации он отказался. Инцидент произошел между селами Изумрудное и Маслово, повреждено дорожное полотно. Пострадавших доставили в районную больницу.
В августе в Чугуевском районе Приморского края частично обрушился мост через реку Соколовка из-за сильных осадков.
Происшествие затронуло участок дороги Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка, где было временно приостановлено движение, передает «Радиоточка НСН».
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