Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму госпитализирован

В результате обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации он отказался. Инцидент произошел между селами Изумрудное и Маслово, повреждено дорожное полотно. Пострадавших доставили в районную больницу.