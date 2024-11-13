Один из пострадавших при обрушении моста в Крыму госпитализирован

В результате обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации он отказался. Инцидент произошел между селами Изумрудное и Маслово, повреждено дорожное полотно. Пострадавших доставили в районную больницу.

Автомобильный мост обрушился в Крыму, двое пострадали

В августе в Чугуевском районе Приморского края частично обрушился мост через реку Соколовка из-за сильных осадков.

Происшествие затронуло участок дороги Осиновка-Рудная Пристань-Соколовка, где было временно приостановлено движение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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