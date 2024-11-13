Автомобильный мост обрушился в Крыму, двое пострадали

МЧС России сообщило об обрушении автомобильного моста между селами Изумрудное и Маслово в Крыму, в результате чего повреждено дорожное полотно. Публикация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, в момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. Спасатели деблокировали двоих пострадавших, в настоящее время уточняются детали инцидента.