Один человек стал жертвой ДТП на петербургской КАД

Массовое ДТП произошло на петербургской Кольцевой автодороге (КАД), в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

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По данным агентства, на КАД столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. Среди пострадавших семь человек. Отмечается, что двоих деблокировали из разбитых машин силами МЧС.

По данным агентства, разбитые машины заняли все полосы дороги, в связи с чем было перекрыто движение по внутреннему кольцу.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТП
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