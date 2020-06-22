Один человек стал жертвой ДТП на петербургской КАД
22 июня 202021:58
Массовое ДТП произошло на петербургской Кольцевой автодороге (КАД), в результате чего погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.
По данным агентства, на КАД столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. Среди пострадавших семь человек. Отмечается, что двоих деблокировали из разбитых машин силами МЧС.
По данным агентства, разбитые машины заняли все полосы дороги, в связи с чем было перекрыто движение по внутреннему кольцу.
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22 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru