Один человек стал жертвой ДТП на петербургской КАД

По данным агентства, на КАД столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик. Среди пострадавших семь человек. Отмечается, что двоих деблокировали из разбитых машин силами МЧС.

По данным агентства, разбитые машины заняли все полосы дороги, в связи с чем было перекрыто движение по внутреннему кольцу.

