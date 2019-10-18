Один человек стал жертвой аварийной посадки самолета на Аляске

На Алеутских островах (штат Аляска) аварийно сел пассажирский самолет, в результате погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что погиб 38-летний мужчина из Вашингтона.

Также пострадали 12 человек, в том числе двое были тяжело ранены. Некоторым из них была оказана медпомощь.

Ранее стало известно, что на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву, умерла годовалая девочка. Самолет экстренно сел в Казани, однако прибывшим на место врачам спасти ребенка не удалось.



