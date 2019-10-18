В «Аэрофлоте» прокомментировали гибель ребенка на борту самолета
Представитель компании «Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя авиакомпании, у девочки резко ухудшилось состояние, в связи с чем было принято решение экстренно сесть в казанском аэропорту. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались спасти ребенка, однако это не удалось.
Отмечается, что погибшая девочка являлась гражданкой Израиля. В МЧС по Татарстану заявили, что причиной смерти девочки стала остановка дыхания. Других подробностей не приводится.
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