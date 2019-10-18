В «Аэрофлоте» прокомментировали гибель ребенка на борту самолета

Представитель компании «Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя авиакомпании, у девочки резко ухудшилось состояние, в связи с чем было принято решение экстренно сесть в казанском аэропорту. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи пытались спасти ребенка, однако это не удалось.

Отмечается, что погибшая девочка являлась гражданкой Израиля. В МЧС по Татарстану заявили, что причиной смерти девочки стала остановка дыхания. Других подробностей не приводится.



