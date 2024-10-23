Один человек скончался в США из-за вспышки кишечной палочки

В нескольких штатах США зарегистрирована вспышка кишечной палочкой, 10 заболевших госпитализировали, один инфицированный скончался, сообщает The Guardian.

В воде, которой отравились около 20 жителей Приморья, найдена кишечная палочка

Центры США по контролю и профилактике заболеваний назвали причиной распространения инфекции – продукцию сети McDonald's.

Большинство из тех, кто заболели рассказали, что ели гамбургеры в McDonald's. Наиболее число инфицированных проживают в штатах Колорадо и Небраска.

Ранее Роскачество обнаружило опасные бактерии в рыбном паштете, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Yusuke Kawasaki
ТЕГИ:ГоспитализацияЗаболеваниеИнфекцияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры