Один человек скончался в США из-за вспышки кишечной палочки
23 октября 202410:54
В нескольких штатах США зарегистрирована вспышка кишечной палочкой, 10 заболевших госпитализировали, один инфицированный скончался, сообщает The Guardian.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний назвали причиной распространения инфекции – продукцию сети McDonald's.
Большинство из тех, кто заболели рассказали, что ели гамбургеры в McDonald's. Наиболее число инфицированных проживают в штатах Колорадо и Небраска.
Ранее Роскачество обнаружило опасные бактерии в рыбном паштете, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек скончался в США из-за вспышки кишечной палочки
- Мурашко: В мире происходит рост биологических угроз из-за изменения патогенов
- Премьер Чехии заявил, что Украина получит 500 тысяч снарядов до конца года
- Во Владимире обрушились часть стены и перекрытия в жилом многоквартирном доме
- В РСТ предложили создать госфонд гарантий в сфере выездного туризма
- В ЯНАО ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил
- Зеленский предложил отказаться от ударов по энергообъектам
- Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио
- Ростех: Ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотник
- Тела двух умерших в гостинице Ташкента россиян отправили на родину
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru